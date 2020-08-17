В Долине Смерти зафиксирована самая высокая температура на планете

https://static.news.ru/photo/c176aa36-e0ba-11ea-a5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В межгорной впадине в районе пустыни Мохаве, которую называют Долина Смерти, может быть зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух в этой части американского штата Калифорния разогрелся до 54,4 градуса Цельсия.

В случае если информация подтвердится, то этот показатель станет рекордным для США с 1913 года, а, возможно, и самым высоким из когда-либо регистрировавшихся в мире, — сообщил телеканал CBS.

До этого воздух разогрелся до рекордных значений всё в той же Долине Смерти, и произошло это, предположительно, в 1913 году. По некоторым данным, температура тогда достигла 56,5 градуса Цельсия, но «документально» тот рекорд не был зафиксирован. При этом многие климатологи и вовсе поставили его под сомнение, сравнив температурные показатели того года в других районах США.

До этого не подтвердился и «мировой рекорд» в 55 градусов Цельсия, который якобы установили в одном из африканских государств. Тогда эту информацию сочли недостоверной. После этого, как отметил американский телеканал, самой жаркой температурой на планете за всё время ведения таких наблюдений принято считать показатель в 54 градуса, который был установлен и документально подтверждён в 2013 году в Долине Смерти.

При этом вероятность достижения рекорда подтверждают и необычайно высокие температуры во многих американских штатах. В столице Аризоны Финиксе дневная температура держится в районе 43 градусов Цельсия уже более месяца, а точнее, 40 дней. Предыдущий рекорд по тому, сколь долго держалась жаркая температура, был зарегистрирован в 2011 году. Тогда жара не спадала 33 дня подряд.

По мнению учёных, такая жара держится из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. В конце XIX века концентрация СО2 в газовой оболочке планеты составляла 285 частей на миллион, к середине прошлого столетия дошла до отметки в 315 частей на миллион, а сейчас перешагнула отметку в 400 частей на миллион, напомнили они.

После этого многие страны мира, как передаёт ТАСС, вынуждены были признать наличие угрозы и подписать несколько соглашений о сокращении выбросов парниковых газов.

17 августа в городе Хамамацу японской префектуры Сидзуока воздух прогрелся до 41,1 градуса Цельсия. Это стало повторением исторического рекорда, зафиксированного в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что исследователи собираются проверить теорию российского астрофизика Леонида Ксанфомалити о наличии жизни на Венере.