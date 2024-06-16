В Белом доме резко высказались о мирном плане Путина по Украине Салливан назвал мирный план Путина по Украине противоречащим здравому смыслу

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин

Помощник лидера США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что мирная инициатива по Украине, озвученная президентом России Владимиром Путиным, противоречит здравому смыслу. В ходе конференции в Швейцарии он выразил мнение, что требования Москвы не являются разумной основой для мира. Выступление американского политика транслировала пресс-служба МИД Швейцарии.

Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу, — сказал Салливан.

Помощник президента США отметил, что Россия требует от Украины не только отказаться от территорий, которые она «оккупировала», но и уйти с «дополнительной украинской суверенной территории». При этом Салливан опустил тот факт, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области присоединились к РФ по итогам референдумов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности сесть за стол переговоров с Украиной «хоть завтра». Однако для этого ВСУ сперва должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, Киеву следует заявить об отсутствии планов присоединиться к НАТО.