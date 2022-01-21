В Белом доме рассказали о новой встрече Байдена и Путина

Новая встреча президентов США и России возможна, но решений по этому поводу пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время существует определённость относительно будущих встреч госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РА Сергея Лаврова.

Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам ещё предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг, — сказала Псаки.

По её словам, новая встреча двух президентов «может стать следующим шагом, а может и нет».

Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще, — подчеркнула представитель Белого дома.

Она добавила, что на выходных президент Байден заслушает доклад госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Псаки, в ближайшее время ожидается новая встреч глав двух внешнеполитических ведомств.

Ранее сам президент США Джо Байден заявил, что новая встреча с Путиным возможна и он такой вариант рассматривает.

Байден и Путин провели телефонный разговор 30 декабря 2021 года. Чуть ранее они общались в режиме видеоконференции. Очная встреча двух президентов прошла в июне 2021 года в Женеве.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Женеве 21 января и продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали российские предложения по гарантиям безопасности. Новый раунд переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном может пройти уже в феврале.