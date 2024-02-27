В Белом доме ответили на вопрос об отправке солдат на Украину Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину для участия в боях

Фото: МО Украины

США не будут отправлять американских солдат на Украину для участия в боевых действиях, сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон. По ее словам, которые приводит Reuters, президент Джо Байден ранее об этом уже неоднократно заявлял.

Президент Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине, — подчеркнула Уотсон.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину. Он добавил, что это позволило бы думать о состоянии войны с РФ.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц также подчеркнул, что страны НАТО и ЕС не станут отправлять солдат на Украину. По его словам, на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление президента Франции Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину. По его словам, в случае такого развития событий столкновение между РФ и НАТО будет неизбежным. Как отметил представитель Кремля, страны Североатлантического альянса должны также оценивать последствия подобных действий.