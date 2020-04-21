В Белом доме опровергли выход США из Договора по открытом небу

https://static.news.ru/photo/ac4853ce-83e7-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

США не прекращали своего участи я в Договоре по открытому небу. При этом Вашингтон продолжает рассматривать варианты своих действий в отношения данного соглашения.

Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием [в ДОН] и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности, — сказал ТАСС высокопоставленный чиновник администрации США.

Собеседник агентства заверил, что Белый дом остаётся привержен усилиям в сфере контроля над вооружениями, которые направлен на укрепление безопасности как самих США, так и их союзников и партнёров.

Как ранее писал NEWS.ru, предположение о выходе США из Договора по открытому небу высказал глава МИД России Сергей Лавров. Он сослался на мнение экспертов, следящих за развитием ситуации, и отметил, что в ведомстве согласны с их выводами.