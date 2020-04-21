Лавров: США приняли решение выйти из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/18224fb8-83b2-11ea-bba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация считает, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом 21 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Полагаем, в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами и другими членами НАТО, а также участниками Договора по открытому небу, — цитирует ТАСС главу ведомства, сделавшего заявление на круглом столе с представителями Фонда публичной дипломатии имени Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона осознаёт всю серьёзность функционирования этого документа. Там также отметили, что Москва надеется на здравомыслие, дальновидность и стремление партнёров урегулировать разногласия по выполнению договора с учётом мнений всех сторон.