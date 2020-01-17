Договор по открытому небу (ДОН) является важной мерой по укреплению доверия и прозрачности в военной области, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона осознаёт всю серьёзность функционирования этого документа.
В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает всё возможное для его сохранения, — добавили в МИДе.
Там также отметили, что Москва надеется на здравомыслие, дальновидность и стремление партнёров урегулировать разногласия по выполнению договора с учётом мнений всех сторон.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение пока не принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.
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