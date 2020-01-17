https://static.news.ru/photo/33fe6fe0-3926-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Договор по открытому небу (ДОН) является важной мерой по укреплению доверия и прозрачности в военной области, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона осознаёт всю серьёзность функционирования этого документа.

В связи с информацией о возможном выходе США из ДОН хотели бы отметить, что Россия сделает всё возможное для его сохранения, — добавили в МИДе.

Там также отметили, что Москва надеется на здравомыслие, дальновидность и стремление партнёров урегулировать разногласия по выполнению договора с учётом мнений всех сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение пока не принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.