В Белом доме объяснили, почему Трампу не нужна защитная маска

https://static.news.ru/photo/6727a3c4-f1e4-11ea-b89a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas / Pool via CNP /Medi/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не обязан носить защитную маску в связи с тем, что каждый день проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.

По его словам, американского лидера сдаёт анализы чаще, чем кто-либо ещё.

Маска, которую вы носите, защищает других. Она не для вашей собственной защиты. <...> Ношение маски — это действительно для защиты остальных, не вижу необходимости президенту заниматься этим [носить маску], — цитирует Медоуза ТАСС.

По прогнозу инфекционистов Соединённых Штатов, осенью в стране ожидается резкий рост случаев заражения коронавирусом — так называемая вторая волна распространения инфекции. При этом её пик, как предполагается, наступит уже после ноябрьских президентских выборов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 8 сентября в США зафиксировано более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 189 тысяч человек.

Тем временем в России, как писал NEWS.ru, общее число заболевших, согласно официальным данным с начала пандемии превысило 1 млн человек, из них выздоровели свыше 850 тысяч пациентов, а около 18 тысяч скончались.