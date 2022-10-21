В Белом доме назвали условие для продолжения диалога с Москвой Блинкен: США продолжат вести диалог с Россией по вопросам, интересующим Вашингтон

Вашингтон продолжит поддерживать дипломатические контакты с Москвой по вопросам, которые интересуют Белый дом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что уже имел возможность пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в частности, по вопросам безопасности. Также Блинкен подчеркнул, что его коллеги, включая главу Пентагона Ллойда Остина и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, также проводили контакты с партнерами из РФ и продолжат это делать, передает РИА Новости.

Мы дали совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать. И мы это уже делали. У меня была возможность поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по ряду специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности, — заявил Блинкен.

Блинкен добавил, что США намерены вести диалог с Россией всякий раз, когда в этом возникает необходимость.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон не видит заинтересованности со стороны России в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. В то же время он отметил, что считает президента РФ Владимира Путина рациональным лидером, несмотря на «явную нерациональность поставленных им целей по Украине».