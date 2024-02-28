В Белом доме назвали условие для изъятия российских активов Кирби: Байден нуждается в новых полномочиях от Конгресса для изъятия активов РФ

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Президент США Джо Байден нуждается в новых полномочиях от Конгресса, которые позволили бы изъять замороженные российские активы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, конфискация была бы произведена Западом коллективно.

Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, которые также участвовали в замораживании этих активов. Предложение заключается в том, чтобы изучить возможность использования этих замороженных активов для помощи Украине в ее стремлении защитить себя и восстановиться после двух лет войны, — сказал Кирби.

США, подчеркнул он, ведут консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу. Важно «убедиться, что они поддерживают использование этих замороженных активов», констатировал представитель Белого дома.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают некий «набор идей». Однако он не стал раскрывать, какие именно способы обсуждаются. Чиновник подчеркнул, что Москва в конечном итоге должна «заплатить Украине за причиненный ущерб» и Запад пытается гарантировать Киеву «доступ к деньгам, необходимым для самообороны».