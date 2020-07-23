Число заразившихся COVID-19 в США превысило 4 млн

https://static.news.ru/photo/c655cb3e-cd25-11ea-b563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Университет Джонса Хопкинса сообщил о том, что число заразившихся коронавирусом в США превысило 4 млн человек. Подсчёт ведётся на основе данных федеральных и местных властей.

При этом в Соединённых Штатах с начала эпидемии умерли 143 820 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 210 849 человек.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в штате Калифорния (421 857). На втором месте Нью-Йорк (409 697), на третьем и четвёртом — Флорида (389 868) и Техас (363 615).

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,3 млн заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось 9,3 млн человек. От болезни скончались 631 тысяча пациентов. На данный момент США занимают первое место по числу заразившихся, второе место за Бразилией, на третьей строке расположилась Индия. Россия занимает четвёртую позицию. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее эксперты заявили, что реальное число заразившихся коронавирусом в США превышает официальные данные. По их подсчётам, возможно, показатели занижены в несколько раз.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавируса. Такое заявление последовало после того, как главе государства продемонстрировали фрагменты из наиболее сомнительных его утверждений.