У большинства американцев недостаточно накоплений для комфортной пенсии Northwestern Mutual: многие американцы не накопили желаемую для пенсии сумму

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Граждане США заявили, что для комфортного выхода на пенсию им необходимо $1,46 млн, однако не у всех эта сумма накоплена, следует из исследования компании Northwestern Mutual. Большинство американцев признались, что имеют меньше $89 тысяч в качестве накоплений.

В то время как средняя сумма, которая, по мнению людей, им понадобится, по всей Америке составляет $1,46 млн, взгляд на средние пенсионные сбережения по возрасту показывает, что многие люди думают, что им понадобится еще больше, — говорится в исследовании.

Желаемая сумма всегда растет из-за постоянной инфляции. Отмечается, что в прошлом году американцы в опросе называли комфортными для выхода на пенсию $1,27 млн. С тех пор эта сумма увеличилась на 15%, а с 2020 года — на 53%. При этом исследователи утверждают, что $1,46 млн — вполне достижимая цифра.

Ключом к достижению этой цели является постоянная экономия. Чем моложе вы начнете, тем лучше, — сказано в статье.

Ранее сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев объяснил, что к 2050 году придется либо повысить пенсионный возраст, либо урезать размер пенсий, чтобы прокормить стариков, число которых превышает работоспособное население. По его словам, подавляющее большинство людей отдадут предпочтение продлению трудовой деятельности.