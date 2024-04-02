Демограф рассказал, когда пенсионный возраст могут снова повысить Демограф Коротаев допустил повышение пенсионного возраста через 20–30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы прокормить стариков, число которых превышает работоспособное население, к 2050 году придется либо повысить пенсионный возраст, либо урезать размер пенсий, заявил NEWS.ru сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев. По его мнению, подавляющее большинство людей отдадут предпочтение продлению трудовой деятельности.

Вообще пенсии отменить, конечно, не смогут. Но в районе 2050 года людям придется выбирать между этими двумя вариантами. Я думаю, большинство предпочтет продление трудовой деятельности. Поэтому в перспективе 20–30 лет повышение пенсионного возраста во всем мире будет происходить, — считает Андрей Коротаев.

Он отметил, что этот процесс будет сопровождаться социальной напряженностью.

Ранее финансовый эксперт Ян Арт заявил, что предположения некоторых аналитиков, что в России в будущем могут отменить пенсии как таковые, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, пенсионеры, напротив, становятся главным двигателем развития современной экономики.

В свою очередь эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал NEWS.ru, что в России может быть введена система «пожизненного найма» по японскому образцу. Такое заявление он сделал, комментируя проблему старения населения в России и мире и вытекающих из этого проблем с пенсионной системой.