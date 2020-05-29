США

Twitter раскритиковал Трампа за его указ против соцсетей

08:56, 29 мая 2020 11
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Указ американского лидера Дональда Трампа о регулировании социальных сетей является реакционным и политизированным, заявили в компании Twitter.

Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к основному закону, — сообщает компания в своей же социальной сети.

В своём сообщении Twitter ссылается на раздел 230 закона об этике в сфере коммуникации, который основывается на ценностях о защите свободы слова, и отмечает, что попытки её подрыва угрожают свободе в Интернете.

Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».

Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах.

В связи с этим Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и допустил возможность закрытия Twitter из-за цензурирования записей пользователей.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный Министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию.

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