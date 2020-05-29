Twitter раскритиковал Трампа за его указ против соцсетей

Указ американского лидера Дональда Трампа о регулировании социальных сетей является реакционным и политизированным, заявили в компании Twitter.
Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к основному закону, — сообщает компания в своей же социальной сети.
This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and itâs underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms.
В своём сообщении Twitter ссылается на раздел 230 закона об этике в сфере коммуникации, который основывается на ценностях о защите свободы слова, и отмечает, что попытки её подрыва угрожают свободе в Интернете.
Ранее под записями Трампа в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение. Американский лидер обвинил Twitter в «удушении свободы слова» и вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
После этого Трамп написал, что республиканцы в США считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов, и призвал социальные сети «исправиться».
Руководство Twitter, в свою очередь, ответило, что твиты президента могу ввести пользователей в заблуждение относительно тех требований, которые необходимо соблюдать для участия в избирательном процессе в Штатах.
В связи с этим Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и допустил возможность закрытия Twitter из-за цензурирования записей пользователей.
Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный Министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию.