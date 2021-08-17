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Twitter начал тестировать новую функцию по борьбе с дезинформацией

03:05, 18 августа 2021
Twitter начал тестировать новую функцию по борьбе с дезинформацией Фото: pixabay.com
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Тестирование новой функции, позволяющей помочь пользователям помечать публикации, содержащие дезинформацию, начала социальная сеть Twitter.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут пометить твит как «это вводит в заблуждение» после нажатия на кнопку «сообщить о твите», — говорится в заявлении компании.

При этом в компании предупреждают, что не смогут отреагировать на абсолютно каждое сообщение от пользователей, но уверяют, что такого рода работа поможет выявить тенденции и увеличить скорость и масштаб деятельности по борьбе с дезинформацией.

Последнее время в Twitter уделяется большое значение работе по борьбе с дезинформацией. В частности, компания стала помечать публикации, содержащие неверные сведения о вакцинах от короанвируса. Кроме того, в компании сообщили о начале сотрудничества с информациоными агентствами Reuters и Associated Press для более оперативной публикации достоверных данных на сайте соцсети в рамках борьбы с распространением ложных сведений.

Американская компания Twitter была основана в 2006 году. Её основной продукт — социальная сеть, для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Ранее стало известно, что российский суд оштрафовал компанию Google на 14 млн рублей.

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