Трёхлетнего мальчика застрелили в день его рождения в США

В США трёхлетнего мальчика в день его рождения расстрелял проезжавший мимо мужчина. Об этом сообщает CBS News.
Трагедия
Тяжело раненного ребёнка обнаружила его тётя. Мальчика госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Также в результате стрельбы пострадала девушка, однако её состояние не вызывает у врачей никаких опасений.
Правоохранители предложили вознаграждение в размере $15 тысяч за информацию о стрелке, скрывшемся с места преступления.
Ранее стало известно, что в Туле местный житель обстрелял группу подростков из страйкбольного автомата. Двое из них получили травмы.