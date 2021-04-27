Трёхлетнего мальчика застрелили в день его рождения в США

https://static.news.ru/photo/9298441a-b65c-11e9-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com

В США трёхлетнего мальчика в день его рождения расстрелял проезжавший мимо мужчина. Об этом сообщает CBS News.

Трагедия произошла в пригороде Майами. Мальчик по имени Элайджа ЛаФранс стоял в дверях дома, когда его родители и прочие родственники занимались уборкой двора после праздника. В этот момент мимо дома проезжал вооружённый винтовкой мужчина. Он открыл огонь и расстрелял мальчика. По данным полиции, стрелок выпустил не менее 60 пуль.

Тяжело раненного ребёнка обнаружила его тётя. Мальчика госпитализировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Также в результате стрельбы пострадала девушка, однако её состояние не вызывает у врачей никаких опасений.

Правоохранители предложили вознаграждение в размере $15 тысяч за информацию о стрелке, скрывшемся с места преступления.

Ранее стало известно, что в Туле местный житель обстрелял группу подростков из страйкбольного автомата. Двое из них получили травмы.