Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

В США три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на северо-западе Вашингтона. Об этом сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти, его слова приводит ТАСС.
В результате стрельбы погибли три человека. Ещё трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями, — сказал Конти.
Инцидент произошёл вечером 4 сентября. Неизвестные молодые люди вышли из автомобиля и начали стрелять по прохожим, после чего скрылись.
Выступая перед журналистами, Конти назвал подобные бессмысленные убийства болезнью.
Это просто обескураживает. <...> Я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь — насилие с применением оружия, — сказал глава полиции.
За информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тысяч.
Ранее сообщалось о том. что три человека пострадали в результате стрельбы у университета в Балтиморе.