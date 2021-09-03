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США

Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

06:01, 05 сентября 2021
Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com
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В США три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на северо-западе Вашингтона. Об этом сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти, его слова приводит ТАСС.

В результате стрельбы погибли три человека. Ещё трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями, — сказал Конти.

Инцидент произошёл вечером 4 сентября. Неизвестные молодые люди вышли из автомобиля и начали стрелять по прохожим, после чего скрылись.

Выступая перед журналистами, Конти назвал подобные бессмысленные убийства болезнью.

Это просто обескураживает. <...> Я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе. Эта болезнь — насилие с применением оружия, — сказал глава полиции.

За информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тысяч.

Ранее сообщалось о том. что три человека пострадали в результате стрельбы у университета в Балтиморе.

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