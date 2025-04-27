Легкомоторный самолет рухнул в одном из американских штатов Три человека погибли при падении одномоторного самолета в штате Теннесси

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Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в штате Теннесси, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. Отмечается, что воздушное судно вылетело из штата Алабама и пыталось приземлиться в месте назначения. В настоящее время проводится расследование инцидента.

Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет рухнул вблизи одного из пляжей в Таиланде. По данным местных СМИ, минимум пять человек в результате трагедии погибли. Предположительно, воздушное судно потерпело крушение в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам. Один из находившихся в самолете получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

До этого стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Cessna C180G в американском штате Иллинойс. По данным источников, воздушное судно рухнуло в поле, при авиакатастрофе оно задело линии электропередачи. Погибшими оказались двое мужчин и две женщины. Власти штата приступили к расследованию, сотрудники правоохранительных органов установят все детали трагедии.