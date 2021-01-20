Трансгендерам в США разрешат служить в армии

Американским трансгендерам снова позволят служить в армии. Новый президент — демократ Джо Байден — подпишет в ближайшее время соответствующий указ, отменив запрет своего предшественника Дональда Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки
Трамп на протяжении всего своего срока говорил, что трансгендеры не должны служить в армии «в любом качестве». Ограничение было введено в 2017 году, но оно не касалось тех, кто уже прошёл отбор в Вооруженные силы или давно служит.
Для новобранцев же операции по смене пола или курсы гормональной терапии были запрещены.
По данным на 2016 год в США служило почти девять тысяч трансгендеров или 1% от всей массы военных. Это только официальная информация Пентагона. СМИ же сообщали, что в армии число трансгендеров доходило до 15 тысяч.
Лейтенант ВМФ Блейк Дреман, который является известным в США защитником ЛГБТ-сообщества, сообщил прессе, что запрет Трампа мешал американцам «быть самими собой», служа своей нации.
Как писал ранее NEWS.ru, новая администрация США будет принимать все меры для борьбы с насилием в отношении женщин. Об этом заявил сам Байден.