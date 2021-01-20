Трансгендерам в США разрешат служить в армии

https://static.news.ru/photo/c214dcf2-5b7f-11eb-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy / globallookpress

Американским трансгендерам снова позволят служить в армии. Новый президент — демократ Джо Байден — подпишет в ближайшее время соответствующий указ, отменив запрет своего предшественника Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила телеканалу NBC на первом пресс-брифинге, что эта инициатива была в списке обещаний Байдена и является одной из первоочередных. Закон примут в ближайшие дни, анонсировала она.

Трамп на протяжении всего своего срока говорил, что трансгендеры не должны служить в армии «в любом качестве». Ограничение было введено в 2017 году, но оно не касалось тех, кто уже прошёл отбор в Вооруженные силы или давно служит.

Для новобранцев же операции по смене пола или курсы гормональной терапии были запрещены.

По данным на 2016 год в США служило почти девять тысяч трансгендеров или 1% от всей массы военных. Это только официальная информация Пентагона. СМИ же сообщали, что в армии число трансгендеров доходило до 15 тысяч.

Лейтенант ВМФ Блейк Дреман, который является известным в США защитником ЛГБТ-сообщества, сообщил прессе, что запрет Трампа мешал американцам «быть самими собой», служа своей нации.

Как писал ранее NEWS.ru, новая администрация США будет принимать все меры для борьбы с насилием в отношении женщин. Об этом заявил сам Байден.