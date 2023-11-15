Байден сравнил заявление Трампа о «паразитах в Америке» с речами нацистов

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Дональд Трамп

Дональд Трамп не должен снова стать президентом США, заявил американский лидер Джо Байден на встрече в Сан-Франциско, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании. По его словам, которые приводит CNN, заявления Трампа о преследовании всех, кто выступал против него, напоминают выступления нацистов в Германии в 30-е годы прошлого века.

Буквально за последние несколько дней Трамп заявил, что, вернувшись в свой кабинет, он собирается <...> уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке. Цитирую: «паразиты в Америке». Специфическая фраза, потому что она имеет конкретный смысл. Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы, — сказал Байден.

Ранее бывший госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году будет похожа на приход Адольфа Гитлера к власти в Германии. Она считает, что Трамп, как и лидер нацистов в свое время, будет помещать в тюрьмы тех, кто не согласен с ним, закроет законные СМИ и подорвет верховенство закона.

До этого 77-летняя американская певица Шер поклялась покинуть США, если Трампа снова изберут президентом в 2024 году, поскольку в прошлый раз у нее «чуть не началась язва». Исполнительница заявила о поддержке нынешнего президента США Джо Байдена на фоне информации о том, что Трамп опережает своих основных оппонентов из Республиканской партии на выборах, несмотря на судебные иски против него.