Шер пригрозила покинуть США, если Трамп победит на выборах 2024 года Daily Express: Шер уедет из США в случае победы Трампа на президентских выборах

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Певица Шер

77-летняя американская певица Шер поклялась покинуть США, если Дональда Трампа снова изберут президентом в 2024 году, поскольку в прошлый раз у нее «чуть не началась язва», пишет Daily Express. Исполнительница заявила о поддержке нынешнего президента США Джо Байдена на фоне информации о том, что Трамп опережает своих основных оппонентов из Республиканской партии на выборах, несмотря на судебные иски против него, отмечает издание.

В прошлый раз у меня чуть не началась язва. Если он [Трамп] снова окажется в кресле президента, кто знает? На этот раз я уеду из страны, — заявила артистка.

Издание также напомнило, что в 2016 году Шер назвала Трампа «Никсоном на стероидах» и «гребаным идиотом». Певица поддерживала Байдена в президентской гонке 2020 года, записав песню Happiness Is Just A Thing Called Joe для его предвыборной кампании. Она также поддерживала Хиллари Клинтон в 2016 году и даже появилась на митинге в поддержку демократов.

В 2020 году сообщалось, что Шер приняла участие в спасении единственного 36-летнего слона Каавана, обитающего в пакистанском зоопарке, после чего животное по решению суда переправили в заповедник Камбоджи. Певица посетила слона в вольере перед отправкой в заповедник и спела ему песню.