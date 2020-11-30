Певица Шер помогла «самому одинокому слону в мире»

https://static.news.ru/photo/963e9d7a-32fd-11eb-8e85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Fuchs/Global Look Press

Обитающего в пакистанском зоопарке единственного в стране индийского слона Каавана переправили в заповедник Камбоджи. Соответствующее решение вынес суд.

Непосредственное участие в спасении 36-летнего животного приняла американская певица Шер. В 2016 году она стала одним из инициаторов его освобождения.

Мои желания наконец исполнились, — цитирует BBC 74-летнюю певицу.

Шер поблагодарила за помощь активистов из компании Free the Wild, а также посетила Каавана перед отправкой в заповедник.

По словам певицы, в 2021 году выйдет документальный фильм об истории «самого одинокого слона в мире».

Как сообщалось, слон 35 лет содержался в тяжёлых условиях в зоопарке Исламабада. Его партнёрша слониха Сахели умерла от инфекции в 2012 году. Кааван тяжело переживал потерю, в результате у него появилось психическое расстройство и избыточный вес.

Он также стал известен как «самый одинокий слон в мире», поскольку был единственным индийским слоном во всём Пакистане. Теперь в заповеднике он сможет общаться со своими сородичами.

Ранее NEWS.ru писал о спасении слона в индийском городе Дхармапури. Там животное упало в колодец глубиной 16 метров. Слон серьёзных травм не получил, однако ему пришлось провести в ловушке более 14 часов. На помощь слону пришли 50 человек из числа местных жителей. Пока 25-летний самец находился в колодце, его подкармливали банановыми листьями. Спасательная операция длилась всю ночь. В конце концов слона удалось извлечь с помощью нескольких кранов и ремней.