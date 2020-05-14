Трамп заявил о возможности полного прекращения отношений с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью прекратить» отношения с Китаем.
По его словам, это может стать реакцией на ситуацию с коронавирусом. Об этом он
Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения, — заявил глава Белого дома.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в Китае. Он подчеркнул, что во время визита китайской делегации в США в январе тема коронавируса не поднималась.
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