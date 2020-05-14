Трамп заявил о возможности полного прекращения отношений с КНР

https://static.news.ru/photo/653caff8-95e8-11ea-81b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью прекратить» отношения с Китаем.

По его словам, это может стать реакцией на ситуацию с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя предложение одного из американских сенаторов, который допустил, что Штаты могли бы прекратить выдачу виз китайским студентам.

Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения, — заявил глава Белого дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в Китае. Он подчеркнул, что во время визита китайской делегации в США в январе тема коронавируса не поднималась.