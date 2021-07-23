Трамп заявил, что правление Байдена ведёт США в коммунизм

За время президентства демократа Джо Байдена США вышли за рамки социализма и движутся в коммунизм. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Аризоне.

Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма, — цитирует Трампа ТАСС.

По мнению Трампа, страна становится коммунистической, «когда нет прессы, с которой можно бы пообщаться».

За исключением пары замечательных вещательных компаний у нас нет прессы, у нас нет голоса, — заявил экс-президент.

Ранее Трамп заявил, что США проводят переговоры с ОПЕК и Россией из-за того, что лишились независимости от поставок энергоносителей из других стран.