Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО

https://static.news.ru/photo/8d178a8e-c356-11ea-b659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет выводить свою страну из НАТО. Также он отметил, что ему удалось убедить членов НАТО увеличить финансирование Североатлантического альянса. По его словам, сейчас восемь стран выполняют свои обязательства, тратя на оборонные нужды не менее 2% ВВП.

Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы другие страны НАТО платили свою справедливую долю, — заявил он в интервью газете The Washington Post.

Он подчеркнул, что были страны, которые почти не платили взносы в альянс, а теперь платят.

И они задали мне серьёзный вопрос: «Вы бы вышли?» И я ответил: «Я бы вышел». И если вы не даёте такой ответ, они не собираются платить, — пояснил Трамп.

Также он отметил, что основная цель усиления НАТО — противодействие России.

Как писал NEWS.ru, Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений. Американский лидер подчеркнул, что у него и президента РФ Владимира Путин «очень хорошие отношения», несмотря на то, что «каждую неделю мы вводим все больше санкций против России». Также, отвечая на вопрос о войне в Афганистане, Трамп отметил, что Россия хочет быть вовлечённой в этот конфликт меньше всего.