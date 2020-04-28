Трамп заявил, что не думал о переносе президентских выборов

Американский лидер Дональд Трамп ответил своему сопернику по предвыборной гонке за пост президента США Джозефу Байдену, предположившему, что глава государства использует пандемию коронавируса для переноса намеченного на 3 ноября голосования. Миллиардер заявил, что никогда даже не думал о подобном раскладе.
Трамп отметил, что 3 ноября — хорошее число, и он с нетерпением ждёт выборов.
Это лишь выдуманная пропаганда. Не им. Но некоторыми из многих людей, которые работают над написанием мелких заявлений, — уточнил президент Соединённых Штатов.
Политик назвал Байдена «сонным Джо», попросив передать экс-вице-президенту США, что не думает о переносе дня выборов.
Джозеф Байден заручился поддержкой спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она выразила уверенность в том, что демократ сможет вывести Штаты из коронавирусного кризиса, и назвала политика голосом разума и стойкости, писал NEWS.ru.
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