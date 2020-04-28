Трамп заявил, что не думал о переносе президентских выборов

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Один из основателей IT-корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс сообщил, что отмена санитарных и других ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не станет началом возвращения к привычной жизни. По его словам, к нормальной жизни мир придёт не раньше чем через год или два.

Мы не вернёмся к нормальной жизни раньше чем через год или два <...> потому что люди будут очень обеспокоены возможностью заражения и резко изменят своё поведение <...> Даже решения властей...