Трамп заявил, что готов к аресту по делу о штурме Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Бывший американский лидер написал в соцсети Truth Social, что вскоре прибудет в Вашингтон, где лично предстанет перед судом по делу о беспорядках в январе 2021 года.

Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы, — написал Трамп.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что «горд оказаться под арестом» за своих сторонников.

Заседание федерального суда округа Колумбия, на котором Трампу предъявят обвинения, начнется 3 августа в 23:00 мск, на время участия в котором бывший президент будет формально арестован. Трампу вменяют попытку незаконно удержать власть после поражения на выборах 3 ноября 2020 года, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что Байден дал указание генпрокурору США Меррику Гарланду обвинить его в стольких преступлениях, «сколько может быть выдумано». Прежний постоялец Овального кабинета также выражал опасения, что в результате всех расследований, фигурантом которых он является, ему в совокупности может грозить более 560 лет лишения свободы.