Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети разместил пост, в котором высказал уверенность, что члены Демократической партии сами считают процедуру импичмента обманом.
Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают. Это не должно никогда повториться, —
написалТрамп в своём Twitter.
По словам американского лидера, с ним несправедливо обходятся в Сенате.
У команды Трампа есть 24 часа на обоснование своей позиции в Сенате Конгресса. Пока были использованы всего два часа отведённого времени. Следующие слушания состоятся 27 января.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США посоветовал своей защите быть честной на процессе по делу о его импичменте и противопоставить лжи и фабрикациям обвинений правду.
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