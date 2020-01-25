https://static.news.ru/photo/61ba8534-3356-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети разместил пост, в котором высказал уверенность, что члены Демократической партии сами считают процедуру импичмента обманом.

Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают. Это не должно никогда повториться, — написал Трамп в своём Twitter.

По словам американского лидера, с ним несправедливо обходятся в Сенате.

У команды Трампа есть 24 часа на обоснование своей позиции в Сенате Конгресса. Пока были использованы всего два часа отведённого времени. Следующие слушания состоятся 27 января.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США посоветовал своей защите быть честной на процессе по делу о его импичменте и противопоставить лжи и фабрикациям обвинений правду.