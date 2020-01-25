Президент США Дональд Трамп посоветовал своей защите быть честной на процессе по делу о его импичменте и противопоставить лжи и фабрикациям обвинений правду.
Моим представителям надо всего лишь быть честными и говорить правду, — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он также выразил свою уверенность, что две статьи, предъявленные ему, не подпадают под действия, караемые отстранением от должности.
Как ранее писал NEWS.ru, Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, позволяющую провести импичмент президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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