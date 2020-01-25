Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео пришёл в ярость после интервью, в котором ведущая Мэри Луиз Келли задала вопросы по поводу Украины. Об этом сообщила организация National Public Radio.

Госсекретарь США Майкл Помпео пришёл в ярость после интервью, в котором ведущая Мэри Луиз Келли задала вопросы по поводу Украины. Об этом сообщила организация National Public Radio. Портал организации отмечает,...