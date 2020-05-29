Трамп утвердил указ о соцсетях и не исключает закрытия Twitter

https://static.news.ru/photo/cdfad302-a12e-11ea-b81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и допустил возможность закрытия Twitter из-за цензурирования записей пользователей.

Причиной подписания указа стали участившиеся жалобы от пользователей, в основном — консерваторов, на то, что их твиты подвергают цензуре. Такая тенденция наметилась в последнее время, ранее соцсети ссылались на закон об этике в сфере коммуникаций, который освобождал их ответственности за размещаемый пользователями контент, но впоследствии начали продвигать собственную политическую повестку, пишет «Царьград».

Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, — заявил Трамп.

Также хозяин Белого дома подтвердил, что если Twitter нарушит правила регулирования соцсетей, то будет рассмотрен вопрос о закрытии соцсети.

Как сообщал NEWS.ru ранее, уполномоченный Министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию после того, как у соцсети возникли проблемы с президентом США Дональдом Трампом.