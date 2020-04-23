Трамп удивился энергичности Джонсона после его выписки из госпиталя

В телефонном разговоре, который состоялся 21 апреля, Джонсон поблагодарил Трампа за поддержку.
Премьер-министр Великобритании выписался из госпиталя после заражения коронавирусом 12 апреля. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Он до сих пор не приступил к работе, его временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб. По данным издания Daily Telegraph, друзьям Джонсон говорит, что вернуться к исполнению обязанностей может 27 апреля. Недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, писал NEWS.ru.