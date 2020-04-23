Трамп удивился энергичности Джонсона после его выписки из госпиталя

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Китай стал причиной огромных страданий, гибели людей, а теперь — огромной проблемы для мировой экономики и американской экономики, поскольку не делился имеющейся информацией о коронавирусе. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

В разговоре с ведущим Fox News Шоном Хэннети высокопоставленный дипломат выразил уверенность в том, что Коммунистическая партия КНР «заплатит цену» за свои действия. Ранее Вашингтон призвал Пекин закрыть в Китае...