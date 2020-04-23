США

Трамп удивился энергичности Джонсона после его выписки из госпиталя

09:06, 24 апреля 2020
Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с ним несколько дней назад британский премьер Борис Джонсон, переболевший коронавирусом, звучал «потрясающе».

Американский лидер признался, что был приятно удивлён энергичностью политика.

Это как Борис в былые времена, потрясающая энергия, потрясающий драйв, — поделился глава Штатов с репортёрами.

В телефонном разговоре, который состоялся 21 апреля, Джонсон поблагодарил Трампа за поддержку.

Премьер-министр Великобритании выписался из госпиталя после заражения коронавирусом 12 апреля. Политик признался, что едва не умер от инфекции, и поблагодарил медработников за спасение жизни. Он до сих пор не приступил к работе, его временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб. По данным издания Daily Telegraph, друзьям Джонсон говорит, что вернуться к исполнению обязанностей может 27 апреля. Недовольство бездействием главы кабмина выразил правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям, писал NEWS.ru.

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