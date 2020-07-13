Трамп сравнил тестирование на коронавирус в США и РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о тестировании на коронавирус в стране. По его словам, в США лучшая и наиболее интенсивная система анализов в мире.
Он уверен, что другие страны, в том числе Россия, получили бы другую статистику при таком же формате тестирования,
Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других больших странах тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные, — подчеркнул он.
Политик сделал такое заявление в ходе «круглого стола» в Белом доме. Он уверен, что высокое число новых случаев заражения в стране объясняется масштабами тестирования.
При этом глава государства отметил, что смертность в США — одна их самых низких в мире. Кроме того, он напомнил об эффективной терапии и успешной работе над вакциной.
Всего на территории США выявлено около 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, примерно 138 тысяч человек погибли от COVID-19. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.
Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в штате. Он потребовал от всех баров, ресторанов, музеев и других учреждений в закрытых помещениях прекратить работу.
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