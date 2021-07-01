Трамп рассказал о планах на выборы президента в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп будет вновь участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом политик заявил на телеканале Fox News. Его слова приводит Newsweek.

Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это невесело — постоянно сражаться, всегда сражаться, — пояснил бывший хозяин Белого дома.

Ранее американские историки назвали Трампа одним из худших президентов США за всю историю. В рейтинге он оказался на 41-м месте из 44. По дару убеждения он занял 32-е место, по вопросам экономики — 34-е, а по позициям «мораль» и «административные навыки» он оказался самым худшим президентом страны.

27 июня бывший американский лидер назвал президентские выборы 2020 года «преступлением века». Он сравнил ситуацию в стране с Украиной образца 2004 года. Также Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что он позволяет иностранным державам унижать страну.