16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Трамп рассказал о планах на выборы президента в 2024 году

08:22, 01 июля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

Бывший президент США Дональд Трамп будет вновь участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом политик заявил на телеканале Fox News. Его слова приводит Newsweek.

Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это невесело — постоянно сражаться, всегда сражаться, — пояснил бывший хозяин Белого дома.

Ранее американские историки назвали Трампа одним из худших президентов США за всю историю. В рейтинге он оказался на 41-м месте из 44. По дару убеждения он занял 32-е место, по вопросам экономики — 34-е, а по позициям «мораль» и «административные навыки» он оказался самым худшим президентом страны.

27 июня бывший американский лидер назвал президентские выборы 2020 года «преступлением века». Он сравнил ситуацию в стране с Украиной образца 2004 года. Также Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что он позволяет иностранным державам унижать страну.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео