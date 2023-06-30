Трамп рассказал, что должно достаться Украине по условиям мира Трамп считает, что Украина по условиям мира может сохранить, «что заслужила»

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Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить за собой то, «что заслужила», Такое мнение высказал в интервью агентству Reuters экс-президент США Дональд Трамп. Что именно должно отойти Киеву, политик не уточнил.

Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет, — сказал Трамп.

При этом Reuters уточняет, что политик не исключил , что «киевским властям придется уступить часть своих территорий России». Точные координаты и названия территорий не приводятся, однако Трамп подчеркивает, что все это будет «предметом переговоров».

Ранее Трамп заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать. Трамп также отметил, что у него были хорошие отношения с Путиным.