Трамп раскрыл кандидатуру вице-президента для предвыборной кампании Трамп рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Бизнесмен Дональд Трамп в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» заявил, что готов рассмотреть кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на президентских выборах в США в 2024 году. По его словам, бывший журналист телеканала Fox News ему глубоко симпатичен.

Мне очень нравится Такер, думаю, да, я бы рассмотрел возможность предложить Карлсону баллотироваться вместе со мной на пост вице-президента, — ответил Трамп, добавив, что телеведущий — человек со здравым смыслом.

Ранее Такер Карлсон заявил, что война на Украине, как и срок полномочий президента США Джо Байдена, завершается. По его мнению, оба эти процесса стали трагическими для современности. Журналист также отметил недооценку России со стороны НАТО в зоне специальной военной операции. Он считает, что дело идет к переговорам.

До этого Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий обратил внимание на американские СМИ, которые никак не отреагировали на эту историю, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он.