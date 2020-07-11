Трамп подтвердил ответственность США в кибератаке на РФ

https://static.news.ru/photo/0470902e-c327-11ea-a6bb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Rod Lamkey/Rod Lamkey/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп признался, что США совершили кибератаку на «Агентство интернет-исследований» в России в 2018 году. Он отметил, что атака была осуществлена с его согласия.

Отмечается, что журналист The Washington Post Марк Тиссен спросил президента США о его причастности к кибератаке. На этот вопрос Дональд Трамп дал утвердительный ответ.

Американский лидер пояснил, что кибератака была совершена после получения разведкой данных о «вмешательстве» российской стороны в промежуточные выборы в 2018 году, передаёт «Известия».

Сообщается, что ранее, в мае 2019 года Дональд Трамп уже признавал ответственность США в кибератаке на РФ. Однако тогда не были известны подробности.

В 2018 году российская компания «Агентство интернет-исследований» потеряла доступ в Интернет.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информпространства, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил о вмешательстве США во внутренние дела России, в том числе и в процесс голосования по поправкам к Конституции.