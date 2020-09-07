Трамп поддержит прекращение «Северного потока» после отравления Навального

https://static.news.ru/photo/ea291056-f139-11ea-b365-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержал бы прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» после отравления российского политика Алексея Навального.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в Белом доме, передаёт ТАСС.

Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о «Северном потоке — 2» до тех пор, пока я не поднял эту тему, — сказал он.

Российский оппозиционер больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20-го числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.