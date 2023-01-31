Трамп подал в суд на журналиста из-за интервью

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Дональд Трамп подал в суд на журналиста Боба Вудворда за выпуск интервью с ним в формате аудиокниги. Как сообщает РИА Новости, сумма иска составила $49,98 миллиона.

В ходе интервью президент Трамп неоднократно заявлял Вудворду в присутствии других лиц, что он соглашается говорить под запись с единственной целью – чтобы Вудворд мог написать единственную книгу, - говорится в исковом заявлении.

По мнению адвокатов Трампа, экс-президент понес материальный ущерб, не получив никаких денежных отчислений от аудиокниги.

Ранее Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. Агитационные мероприятия отличались от привычных для Трампа митингов перед тысячами единомышленников. Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) бывший президент встретился только с 200 американцами. Помощники Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что если его повторно изберут главой государства в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, способную защитить страну от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. Он также отметил, что при действующем президенте Джо Байдене мир стал более опасным, и предупредил об угрозе третьей мировой войны.