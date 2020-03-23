https://static.news.ru/photo/c6181bde-6c97-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что плавучий госпиталь Comfort ВМС США прибудет через три-четыре недели в Нью-Йорк, чтобы оказать поддержку местным медикам в борьбе с коронавирусом.

Этот корабль придёт в течение трёх-четырёх недель, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

Американский лидер отметил, что также ВМС США направили второй корабль Mercy на западное побережье, в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Он будет в гавани уже через две недели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уже около трети населения Соединённых Штатов находится на карантине. Отмечается, что штат Огайо стал шестым штатом, который ввёл карантин для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее аналогичные меры приняли Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Коннектикут и Нью-Джерси.