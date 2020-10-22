Трамп планирует затронуть скандал с перепиской сына Байдена на дебатах

https://static.news.ru/photo/578d00bc-1476-11eb-a8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе заключительного раунда теледебатов со своим соперником Джо Байденом планирует затронуть скандал, связанный с электронной перепиской сына демократа Хантера Байдена, заявила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.

Я считаю, что он (Трамп. — NEWS.ru) затронет тему Хантера Байдена вне зависимости от того, о чём его будут спрашивать и о чём у него будет возможность говорить, — отметила Фарах в эфире телеканала MSNBC.

Скандальная переписка Хантера Байдена была опубликована газетой New York Post. Из неё следует, что Байден-младший мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings встречу со своим отцом в то время, когда последний занимал пост вице-президента США. В частности, представитель Burisma Holdings интересовался, каким образом можно использовать влияние Байдена «от лица компании».

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обещает «много чего сделать» с Китаем, если, конечно, останется руководить США на второй срок по итогам грядущих выборов в ноябре текущего года. По его словам, то, что Пекин сделал с Белым домом, — позор. Кроме того, политик обвинил КНР в необходимости американцам носить защитные маски.