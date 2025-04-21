Трамп планирует посетить похороны папы римского NYP: Трамп может приехать в Ватикан на похороны папы римского Франциска

Фото: Francis Chung/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Ватикан для участия в церемонии прощания с папой римским Франциском, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с расписанием главы Белого дома. Мероприятие, как ожидается, состоится в период с пятницы по воскресенье в соборе Святого Петра.

По информации издания, похороны понтифика, скончавшегося 21 апреля, могут пройти в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). Он правил католической церковью 12 лет и скончался на 89-м году жизни. Франциск страдал от множества разных заболеваний.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

В последний раз понтифик обратился к публике на Пасху, 20 апреля. Его заявление содержало призыв к мировым лидерам не поддаваться страху, который ведет к изоляции, а направить свою энергию на поддержку тех, кто в этом нуждается, на борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив. Понтифик выразил поддержку страдающим христианам в Израиле и Палестине, а также всему населению этих регионов.