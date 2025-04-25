Трамп ответил на вопрос о «троллинге» Канады и Гренландии Трамп заявил, что не шутит о присоединении Канады и Гренландии к США

Фото: Mattie Neretin/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно намерен включить в состав страны Канаду, Гренландию и Панамский канал. Таким образом глава государства отреагировал на предположение журналиста The Time, что он «немного троллит на этот счет».

На самом деле нет, — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, он не считает это созданием империи, но при наличии подходящей возможности это было бы хорошо. Он добавил, что Гренландия могла бы оказаться в выгодной ситуации, если бы стала частью США, подчеркивая важность этого шага для национальной и международной безопасности.

Что касается Канады, вы сказали, что, может быть, я троллю. Но я правда не троллю. Канада — интересный случай. Мы теряем от $200 млрд до $250 млрд (16,5–20,6 млрд рублей. — NEWS.ru) в год, поддерживая Канаду, — уточнил президент.

Американский лидер также отметил, что США в целом ничего не нужно от Канады. Однако, по его словам, единственным способом, при котором отношения могут стать эффективными, является присоединение страны в качестве штата.

Ранее в СМИ сообщили, что покупка Гренландии у Дании может обойтись США более чем в $2,2 млрд (191,7 млрд рублей) в первом взносе. Последующие ежегодные выплаты составят свыше $600 млн (49,6 млрд рублей).