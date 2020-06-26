Трамп отменил запланированный на выходные визит в Нью-Джерси

https://static.news.ru/photo/03271fb8-b7cd-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Reinstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не приедет на выходные в Нью-Джерси. Об этом сообщается в обновлённом расписании Белого дома.

Политик должен был посетить свой гольф-курорт в Бедминстере. Причина отмены поездки не названа. Возможно, она связана со всплеском новых случаев коронавируса во многих штатах США, сообщает Reuters.

NEWS.ru писал, что во Флориде выявили 8942 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения США.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что в Америке коронавирусной инфекцией заражены в 10 раз больше человек, чем заявлено в официальной статистике. Он полагает, что инфицированы около 25 млн американцев.

По данным на 26 июня, в мире выявлено более 9,6 млн случаев COVID-19. Умерли 489 тысяч человек, а выздоровели — 4,8 млн. На первом месте по числу случаев заражения находятся США — 2 381 361, второе место у Бразилии — 1 188 631, на третьем месте Россия — 613 944.