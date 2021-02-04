Трамп отказался давать показания на слушаниях в сенате по импичменту

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Экс-президент США Дональд Трамп отказался выступать на слушаниях в верхней палате американского парламента, посвящённых выдвинутому ему импичменту. Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер.

Президент не будет давать показания на неконституционном процессе, — цитирует «Интерфакс» слова Миллера.

Также он опубликовал в своём Twitter ответ адвокатов Трампа на просьбу менеджеров по импичменту к экс-президенту дать показания в сенате.

Мы получили ваш последний пиар-трюк. Использование нашей Конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьёзно, чтобы пытаться играть в эти игры, — заявили юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа считают, что процесс импичмента после ухода политика с поста главы Белого дома не является конституционным. Они подчеркнули, что Трамп не участвовал в мятеже.

Американский сенат будет рассматривать вопрос об импичменте Трампу 8 февраля. Ранее сенаторы отклонили требование признать этот процесс неконституционным.

Демократы и ряд республиканцев обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Тогда погибли несколько человек.