Защита Трампа считает процесс импичмента неконституционным

https://static.news.ru/photo/792e9b08-6585-11eb-9f82-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа считают, что процесс импичмента после ухода политика с поста главы Белого дома не является конституционным. Они подчеркнули, что Трамп не участвовал в мятеже.

Защита бывшего главы государства утверждает, что сенат не обладает полномочиями, чтобы отстранять Трампа от должности, поскольку сейчас он является частным лицом, сообщает Reuters.

Американский сенат будет рассматривать вопрос об импичменте Трампу 8 февраля. Ранее сенаторы отклонили требование признать этот процесс неконституционным.

Пять адвокатов вышли из команды экс-президента США, в их числе Бутч Бауэерс и Дебора Барбье. Изменения связаны с тем, что бывший «хозяин» Белого дома решил поменять концепцию защиты. Теперь Трамп будет опираться на то, что проигранные им выборы были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что ситуация с импичментом Трампа является не более чем мыльной оперой. Он считает, что избирательная кампания в Штатах была триллером, а процесс передачи власти — боевиком.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков полагает, что сенат США может не набрать необходимое число голосов, чтобы импичмент Трампа был поддержан. Он подчеркнул, что неизвестно, согласятся ли однопартийцы на жёсткое решение вопроса.

Демократы и ряд республиканцев обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Тогда погибли несколько человек.