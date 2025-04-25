Департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска выявил нецелевые расходы бюджета Соединенных Штатов на сотни миллиардов долларов, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. По его словам, создание этого ведомства привело к большим успехам.
DOGE — это очень большой успех. Мы выявили сотни миллиардов долларов пустых трат, мошенничества и злоупотреблений, — сказал Трамп.
Также глава Белого дома раскритиковал выделение значительных финансовых средств некоторым группам политиков на реализацию их проектов. Он добавил, что цель его администрации — сократить госрасходы за счет отказа от избыточных и сомнительных трат.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что на прошлой неделе Маск и американский министр финансов Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме. Отмечалось, что их ссору из-за будущего главы Налоговой службы слышали Дональд Трамп и другие высокопоставленные лица США.
До этого Маск словами об «идиоте» оценил высказывание советника президента США по торговле и производству Питера Наварро о том, что компания Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Политик назвал предпринимателя не производителем, а «сборщиком электромобилей», что прозвучало как оскорбление.