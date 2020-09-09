Трамп объяснился по поводу замалчивания опасности коронавируса

https://static.news.ru/photo/3d4e2f62-f2ea-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не стал объявлять на всю страну об опасности коронавируса. Американский лидер хотел избежать паники и роста цен на товары медицинского назначения и средства индивидуальной защиты.

Так Трамп пояснил свою позицию на брифинге в Белом доме.

Последнее, что мы должны были демонстрировать, — это паника, волнение и страх. Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали, — приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Трамп добавил, что меньше всего «хотел носиться с криками и воплями» о том, какая опасность надвигается на страну.

Мы должны продемонстрировать лидерство. Мы должны были демонстрировать спокойствие, — заявил президент США.

Трампу задали вопрос, намеренно ли он вводил в заблуждение людей по поводу коронавируса, на что тот ответил «возможно». Американский лидер добавил, что власти «сразу начали покупать» по всему миру маски, халаты, чтобы не допустить повышение цен до «недоступного уровня».

Поводом для пресс-конференции послужили опубликованные СМИ выдержки из книги Боба Вудворда «Ярость», которая выйдет 15 сентября. В ней говорится, что Трамп прекрасно знал об опасности коронавируса, но никого не предупредил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот умолчал об опасности коронавируса. Нынешний президент прекрасно знал, что из себя представляет инфекция, но скрыл это от общественности.