Трамп назвал мэра Портленда некомпетентным из-за протестов

https://static.news.ru/photo/3bf49b30-eab9-11ea-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Christian Gordon/Global Look Press

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде (штат Орегон) призвал мэра города Теда Уилера направить в населённым пункт силы Национальной гвардии. Кроме того, президент осудил действия демонстрантов.

Руководитель Белого дома подчеркнул, что действия чиновника обнажили его некомпетентность.

[Тед] Уилер некомпетентен <...> Наша великолепная Нацгвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны обратиться с соответствующим запросом, пока не станет слишком поздно. Жители Портленда и других городов, которыми управляют демократы, испытывают отвращение по отношению к (лидеру демократов в сенате Чаку. — NEWS.ru.) Шумеру, (спикеру палаты представителей Нэнси. — NEWS.ru.) Пелоси и местным «лидерам». Они хотят закон и порядок!, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Success: Since the National Guard moved into Kenosha, Wisconsin, two days ago, there has been NO FURTHER VIOLENCE, not even a small problem. When legally asked to help by local authorities, the Federal Government will act and quickly succeed. Are you listening Portland? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2020

Американский лидер также поделился публикациями, согласно которым погибший в Портленде 29 августа мужчина — сторонник «консервативной» группы Patriot Prayer и сторонник Дональда Трампа. Глава Белого дома также ретвитнул ролик, на кадрах которого участники движения «Антифа» празднуют смерть мужчины и назвал их «позорными анархистами».

Минимум один человек стал жертвой стрельбы в американском Портленде (штат Орегон), где на протяжении нескольких недель проходят акции протеста, заявили представители местной полиции. ЧП произошло вечером 29 августа, в 20:46 по местному времени (06:46 мск 30 августа 2020 года).

Стражи порядка не уточнили, связана ли гибель человека с протестами. После ЧП полиция оцепила весь квартал, на территории которого было совершено убийство. Местных жителей попросили избегать посещений данного района, чтобы позволить следователям выяснить подробности инцидента. Очевидцев произошедшего призвали сообщить детали представителям правоохранительных органов.

Протесты в Портленде и других американских городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан. Один из полицейских наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный конкурент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США — кандидат от демократов Джо Байден — обвинил его в попытке скрыть от американцев действия России, которые якобы помогут хозяину Белого дома переизбраться на новый срок.

По мнению Байдена, Трамп вновь рассчитывает на поддержку со стороны Москвы, что поможет ему скрыть «ужасающие провалы», которые ввергли США в «многочисленные кризисы».