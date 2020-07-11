Трамп рассказал о самом важном в отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/8a1905ea-c353-11ea-b6c2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений.

Из того, что мы можем сделать, ничего нет значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями, — сказал Трамп в интервью обозревателю газеты The Washington Post.

Американский лидер подчеркнул, что у него и президента РФ Владимира Путин «очень хорошие отношения», несмотря на то, что «каждую неделю мы вводим все больше санкций против России».

Также, отвечая на вопрос о войне в Афганистане, Трамп отметил, что Россия хочет быть вовлечённой в этот конфликт меньше всего.

Они были там на протяжении долгого времени. Советский Союз превратился в Россию из-за Афганистана, потому что они потерпели серьёзный удар в Афганистане, — сказал президент США.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются достигнуть неоспоримого военного преимущества, но они его не достигнут.