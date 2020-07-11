Трамп рассказал о самом важном в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал совместную работу с Россией по теме контроля над вооружениями самым значительным аспектом двусторонних отношений.
Из того, что мы можем сделать, ничего нет значительнее, чем контроль над ядерными вооружениями, — сказал Трамп в интервью обозревателю газеты The Washington Post.
Американский лидер подчеркнул, что у него и президента РФ Владимира Путин «очень хорошие отношения», несмотря на то, что «каждую неделю мы вводим все больше санкций против России».
Также, отвечая на вопрос о войне в Афганистане, Трамп отметил, что Россия хочет быть вовлечённой в этот конфликт меньше всего.
Они были там на протяжении долгого времени. Советский Союз превратился в Россию из-за Афганистана, потому что они потерпели серьёзный удар в Афганистане, — сказал президент США.
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются достигнуть неоспоримого военного преимущества, но они его не достигнут.
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