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Трамп нашёл своё счастье

03:09, 07 февраля 2021 10
Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Бывший американский президент Дональд Трамп чувствует себя намного счастливее, не выходя в социальные сети, сообщил его советник Джейсон Миллер.

Он [Трамп] сказал, что это хорошо — находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются соцсети, — признался Миллер в интервью британской газете Sunday Times.

Старший советник экс-главы Белого дома отметил, что впервые за многие годы видит Трампа «на самом деле расслабленным». Полномочия 45-го президента США истекли 20 января текущего года.

Миллер также рассказал, что бывшая первая леди Мелания Трамп в восторге от состояния её супруга. Ей нравится, что он намного счастливее, и что «он куда веселее проводит время».

Дональда Трампа заблокировали в основных американских социальных сетях Facebook и Twitter из-за беспорядков в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

По подсчетам издания, с начала избирательной кампании-2015 Трамп опубликовал более 34 тысяч постов в Twitter.

Вражда дочери экс-президента США Иванки и первой леди Мелании Трамп началась с первых недель пребывания обеих в Белом доме. Книгу об этом в ближайшее время напишет сама Иванка, писал ранее NEWS.ru. 39-летняя дочь Трампа вела «обширные» записи о своём пребывании в Белом доме и хотела бы «открыто противостоять своим критикам».

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